DEL: Krefeld trennt sich von Klubertanz

erschienen am 15.02.2017



Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Verteidiger Kyle Klubertanz mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wie der Tabellenletzte am Mittwoch mitteilte, habe der 31-Jährige die Verantwortlichen um diesen Schritt gebeten, um sich einem Verein im Ausland anzuschließen. Der US-Amerikaner erzielte in 47 Saisonspielen ein Tor und gab zwölf Assists.