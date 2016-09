DEL: Mannheim zwei bis vier Wochen ohne Carle

erschienen am 14.09.2016



Der siebenmalige deutsche Meister Adler Mannheim muss zu Saisonbeginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwei bis vier Wochen ohne Verteidiger Mathieu Carle auskommen. Der Franko-Kanadier leidet an einer Wundheilungsst├Ârung am Bein, die einen operativen Eingriff erfordert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Mannheim startet am Freitag bei den Krefeld Pinguinen in die neue Spielzeit.