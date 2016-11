DEL: Meister München feiert fünften Sieg in Serie - Mannheim patzt

erschienen am 13.11.2016



Spitzenreiter Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Derby beim ERC Ingolstadt mit 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) für sich entschieden. Das Team von Trainer Don Jackson feierte damit bereits den fünften Sieg in Folge.

Ärgster Verfolger des Titelverteidigers bleiben die Kölner Haie. Der Tabellenzweite setzte sich mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) klar gegen die Eisbären Berlin durch. Nach 18 Spieltagen beträgt der Rückstand der Kölner auf München somit weiter fünf Punkte, wobei der Meister bereits zwei Partien mehr absolviert hat.

Großer Verlierer des Spieltags sind die Adler Mannheim, die eine überraschende 0:2 (0:2,0:0, 0:0)-Heimniederlage gegen Schlusslicht Straubing Tigers kassierten. Nutznießer des Mannheimer Patzers waren die Grizzlys Wolfsburg. Sie setzten sich mit 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) bei den Schwenninger Wild Wings durch und lösten die Adler damit als Tabellendritter ab. Schwenningen übernahm derweil die rote Laterne von Straubing.