DEL: Meister München weiter ohne Pinizzotto und Kahun

erschienen am 30.12.2016



Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss weiter auf seine Stürmer Dominik Kahun und Steve Pinizzotto verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, wird der deutsche Nationalspieler Kahun wegen einer Erkrankung noch mindestens zwei Wochen fehlen, die gleiche Ausfallzeit wird beim am Unterkörper verletzten Kanadier Pinizzotto erwartet.

Zudem kann Trainer Don Jackson weiterhin die Flügelspieler Frank Mauer und Joachim Ramoser nicht einsetzen.