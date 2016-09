DEL: MÃ¼nchen mehrere Wochen ohne Pinizzotto und Regehr

DEL: München mehrere Wochen ohne Pinizzotto und Regehr

erschienen am 13.09.2016



Eishockey-Meister Red Bull München muss zu Beginn der neuen Saison auf die Kanadier Steve Pinizzotto und Richie Regehr verzichten. Die NHL-erfahrenen Akteure haben sich Beinverletzungen zugezogen und müssen vier bis sechs Wochen pausieren, wie die Münchner mitteilten. Vor dem Auftaktspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bei den Kölner Haien steigt damit die Zahl der Ausfälle beim Titelverteidiger auf vier.

Stürmer Pinizzotto war in den Play-offs der vergangenen Saison bester Scorer der Münchner und damit maßgeblich an der Meisterschaft beteiligt. Offensiv-Verteidiger Regehr spielt im dritten Jahr für die Mannschaft von Trainer Don Jackson und hat mit Berlin und München insgesamt bereits vier deutsche Meistertitel in seiner Vita stehen. Neben den beiden fehlen in Köln Stürmer Joachim Ramoser (Beinverletzung) und Verteidiger John Rogl (Oberkörperverletzung).