DEL: München schlägt Wolfsburg im Topspiel, Haie besiegen Mannheim deutlich

erschienen am 30.10.2016



Meister Red Bull München hat das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und die Tabellenspitze verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson besiegte am 16. Spieltag die Grizzlys Wolfsburg in der Neuauflage des Vorjahresfinals 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Jonathan Matsumoto (12.), Jerome Flaake (27.) und Michael Wolf (30.) schossen einen Vorsprung für die Münchner heraus, bevor es Patrick Seifert (44.) und Kristopher Foucault (51.) im letzten Drittel noch einmal spannend machten. Kurz vor Schluss sorgte erneut Wolf (60.) für die Entscheidung. Für die Wolfsburger war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen.

Die Kölner Haie gewannen ihr Heimspiel gegen die Adler Mannheim 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) und kletterten mit zwei Spielen und zwei Punkten weniger als München auf Platz zwei. Die Eisbären Berlin besiegten die Schwenninger Wild Wings 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), die Augsburger Panther gewannen 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Der ERC Ingolstadt schlug die Straubing Tigers 4:2 (1:1, 0:1, 3:0), während die Iserlohn Roosters ihr Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) gewannen.

Für die Haie erzielten Nicolas Krämmer (3.), Patrick Hager (20.), Kai Hospelt (44.) und Philip Gogulla (45.) die Treffer vor 13.369 Zuschauern. Der ehemalige NHL-Star Christian Ehrhoff kam für Köln zu seinem zweiten Einsatz nach seiner Rückkehr nach Deutschland.

Für die Eisbären sorgte Sven Ziegler (47.) für das einzige Tor des Tages. Die Berliner sprangen damit auf Platz sechs.