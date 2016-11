DEL: München verliert im Spitzenduell - Siegesserie gerissen

erschienen am 27.11.2016



Im Spitzenduell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der deutsche Meister Red Bull München eine 5:1-Führung aus der Hand gegeben und zum ersten Mal seit neun Ligaspielen verloren. Die Münchner unterlagen bei den Nürnberg Ice Tigers 5:6 (1:1, 4:1, 0:3, 0:1) nach Verlängerung. Die Franken verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer auf acht Punkte.

Die Kölner Haie mussten sich bei den Iserlohn Roosters mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Erst am Freitag hatten sie sich beim Tordebüt von NHL-Rückkehrer Christian Ehrhoff mit einem 8:4-Kantersieg in Ingolstadt zurückgemeldet, nachdem es in den rheinischen Duellen gegen Düsseldorf und Krefeld Niederlagen gegeben hate. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg bezwang den Liga-Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Gerrit Fauser erzielte das Siegtor für die Wolfsburger.

Heimsiege feierten am Sonntagnachmittag die Eisbären Berlin, die Krefeld Pinguine und die Adler Mannheim. Die Berliner setzten sich gegen den ERC Ingolstadt mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) durch, Krefeld schickte die Schwenninger Wild Wings mit einer 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)-Niederlage auf die Heimreise in den Schwarzwald und der Ex-Meister aus Mannheim siegte nach Verlängerung 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) gegen die Augsburger Panther.

Die kriselnde Düsseldorfer EG holte dagegen einen 0:2-Rückstand bei den Straubing Tigers auf und gewann nach Penaltyschießen mit 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). Rob Collins verwandelte den entscheidenden Penalty zum Sieg.

Jesse Blackers Dreierpack und Tore von Leo Pfoederl, Marco Pfleger und Andrew Kozek brachte dem Tabellenzweiten den wichtigen Sieg. Derek Joslin traf dreimal für die Münchner.

Blair Jones war mit dem entscheidenden Penalty der Matchwinner für Iserlohn. Jones und Denis Shevyrin hatten zuvor die Kölner Führung durch Johannes Salmonsson in eine 2:1-Führung gedreht. Doch Ehrhoff erzwang mit dem Ausgleich die Verlängerung und sicherte den Haien damit zumindest einen Punkt.

In Berlin sorgten Bruno Gervais, Jamie MacQueen und Darin Olver für den ungefährdeten Heimsieg, in Krefeld trafen Marco Rosa, Norman Hauner und Christian Kretschmann für den Sieger. Daniel Schmölz sorgte lediglich noch für den Ehrentreffer der Schwenninger. Luke Adam gelang für die Adler in der Verlängerung der Siegtreffer.