DEL: Münchens Wörle fällt mindestens vier Wochen aus

erschienen am 09.11.2016



Stürmer Tobias Wörle vom deutschen Eishockey-Meister Red Bull München fällt wegen einer Beinverletzung mindestens vier Wochen aus. Dies teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Wörle absolvierte in dieser Saison alle 16 Partien für die Münchner und brachte es bislang auf drei Scorerpunkte.