DEL: Nürnberg bindet Verteidiger Weber bis 2019

erschienen am 16.02.2017



Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Verteidiger Marcus Weber um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Dies gab der Tabellenzweite am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige, der am Freitag im Gastspiel bei der Düsseldorfer EG sein 200. DEL-Spiel bestreitet, kam in seiner bisherigen DEL-Laufbahn auf drei Tore und 15 Assists.