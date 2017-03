DEL-Play-offs: Köln gleicht gegen Wolfsburg aus

erschienen am 19.03.2017



Die Kölner Haie haben auch den zweiten Matchball der Grizzlys Wolfsburg im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgewehrt und am Dienstag im entscheidenden siebten Spiel selbst die Chance, den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Der Hauptrundenvierte besiegte Vizemeister Wolfsburg knapp mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) und zog in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 gleich.

Shawn Lalonde (56.) traf nach zwei torlosen Dritteln in der Schlussphase in doppelter Überzahl für die Haie. Die Entscheidung fällt am Dienstag (20.00 Uhr) in Köln.