DEL-Play-offs: Meister München stoppt Bremerhaven

erschienen am 07.03.2017



Zum Auftakt der heißen Phase in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Meister Red Bull München kühlen Kopf bewahrt. Der Titelverteidiger setzte sich im ersten Viertelfinale der Serie best of seven gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) durch und stoppte damit den überraschenden Siegeszug des Neulings. Die Pinguine hatten sich in den Pre-Play-offs mit 2:0-Siegen gegen Ex-Meister ERC Ingolstadt durchgesetzt.

Die Gäste aus Bremerhaven durften beim Hauptrunden-Primus nur kurz von der nächsten Überraschung träumen. Mit seinem vierten Saisontor brachte Mike Hoeffel das Team aus dem Norden in der 17. Minute in Führung. Die Freude währte aber nur kurz. Deron Quint (22.), Konrad Abeltshauser (29.) und Torjäger Michael Wolf (35.) drehten den Rückstand im Mittelabschnitt in eine beruhigende 3:1-Führung. Den Schlusspunkt setzte Jonathan Matsumoto (50.).

Spiel zwei in der Serie best of seven findet am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven statt.