DEL: Rekordtorjäger Reimer führt Nürnberg ins Halbfinale

erschienen am 21.03.2017



Rekordtorjäger Patrick Reimer ist mit den Nürnberg Ice Tigers zum zweiten Mal in Folge in das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestürmt. Mit seinem 302. DEL-Treffer führte der Nationalspieler die Franken im siebten und entscheidenden Viertelfinale zum 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) gegen die Augsburger Panther.

David Stieler brachte die Gäste in Führung (9.), die sich darüber aber nur 36 Sekunden lang freuen durften. Dann glich Yasin Ehliz mit seinem dritten Play-off-Tor aus (90.). Jesse Blacker (34.), Reimer (36.), Marco Pfleger (41.) und Marius Möchel (53.) schossen die "Eistiger" in die Runde der letzten Vier. Die Gäste kamen zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag von Justin Shugg und Thomas Holzmann (50.) noch einmal heran.