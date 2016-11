DEL: Röthke fehlt Straubing vier Wochen

erschienen am 26.11.2016



Die Straubing Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rund vier Wochen auf Stürmer René Röthke verzichten. Der 34-Jährige zog sich im Derby bei Red Bull München (1:5) am Freitagabend eine Verletzung am Unterkörper zu. Das teilten die Tigers am Samstag mit, nähere Angaben machte der Klub nicht. Auch Stürmer Thomas Brandl und Verteidiger Austin Madaisky fehlen den Staubingern bereits verletzungsbedingt.