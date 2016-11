DFB-Bundestag: Präsidium nicht komplett entlastet

erschienen am 04.11.2016



Der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das frühere Präsidium um Ex-Präsident Wolfgang Niersbach nicht komplett entlastet. Die Entscheidungen im Fall Niersbach und Ex-Generalsekretär Helmut Sandrock wurde "zurückgestellt". Grund dafür sind die noch laufenden Ermittlungsverfahren in Deutschland und der Schweiz in der Affäre um die Heim-WM 2006, durch die sich mögliche Forderungen des DFB an die frühere Führungsriege ergeben könnten.

"Ich bin vorab durch den DFB über diese Vorgehensweise informiert worden", sagte Niersbach dem SID: "Ich bleibe gelassen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sich die derzeit noch ungeklärten Punkte letztlich in meinem Sinne auflösen werden."

Entlastet wurden am Freitag in der Messe Erfurt nur die Präsidiumsmitglieder, die sich weiterhin im Amt befinden. Im Zuge des Skandals waren Niersbach und Sandrock zurückgetreten. DFB-Präsident ist seit April der frühere Bundestagsabgeordnete Reinhard Grindel.