DFB-Frauen: Keeperin KÃ¤mper fÃ¤llt verletzt aus

DFB-Frauen: Keeperin Kämper fällt verletzt aus

erschienen am 16.09.2016



Die deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden EM-Qualifikationspielen am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Moskau gegen Russland und am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Györ gegen Ungarn auf Ersatztorhüterin Meike Kämper verzichten. Die 22-Jährige vom MSV Duisburg hat beim Abschlusstraining am Donnerstagabend eine Knieverletzung erlitten.

Nach Kämpers vorzeitiger Rückreise am Freitag soll es weitere Untersuchungen geben. Erst danach wird eine exakte Diagnose möglich sein.

Die neue Bundestrainerin Steffi Jones verzichtete auf eine Nachnominierung. Im Aufgebot stehen für die beiden Partien der Olympiasiegerinnen jetzt noch die Torhüterinnen Almuth Schult (VfL Wolfsburg) und Lisa Weiß (SGS Essen).