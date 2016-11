DFB-Frauen beenden Gold-Jahr mit Remis gegen Norwegen

erschienen am 29.11.2016



Die deutschen Fußballerinnen haben einen glänzenden Abschluss ihres goldenen Olympia-Jahres verpasst. Mit einem Rumpfteam mussten sich die Olympiasiegerinnen im EM-Härtetest gegen Norwegen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Siebeneinhalb Monate vor der Mission Titelverteidigung bei der Endrunde in den Niederlanden zeigte sich die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones offensiv spielfreudig, aber teils anfällig in der Defensive.

Vor 6031 Zuschauern in Chemnitz egalisierte Josephine Henning (32.) mit ihrem ersten Länderspieltor die frühe norwegische Führung durch Europas Fußballerin des Jahres Ada Hegerberg (13.). Nach dem erfolgreichen Start mit vier Siegen musste Jones, der insgesamt 13 verletzte oder erkrankte Spielerinnen fehlten, gegen den Vize-Europameister das erste Remis hinnehmen.