DFB-Frauen bei EM gegen Schweden, Italien und Russland

erschienen am 08.11.2016



Für die deutschen Fußballerinnen beginnt die Mission Titelverteidigung bei der EM 2017 in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) mit einem echten Klassiker. Die Olympiasiegerinnen eröffnen die Gruppenphase mit der Neuauflage des Rio-Finales gegen Schweden (17. Juli). Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe B sind Italien (21. Juli) und Russland (25. Juli). Das ergab die Auslosung im Luxor Theater von Rotterdam am Dienstag.

"Das ist eine relativ starke Gruppe", sagte Neu-Bundestrainerin Steffi Jones bei Eurosport: "Schweden kennen wir natürlich sehr gut, Italien ist eine temperamentvolle Mannschaft und gegen Russland haben wir gerade erst in der Qualifikation gespielt." Auf dem Weg zum EM-Ticket besiegte der achtmalige Europameister die Russinnen mit 2:0 und 4:0.

Klares Ziel beim ersten Turnier unter Jones ist der neunte EM-Titel. "Wir gehen diese Aufgabe selbstbewusst an. Wichtig ist, dass wir einen ausgeglichenen Kader haben und uns akribisch vorbereiten", sagte die 43-Jährige.

Die DFB-Auswahl spielt in der Gruppenphase in Breda, Tilburg und Utrecht. Die weiteren Spielorte der zwölften EM sind Deventer, Doetinchem, Enschede und Rotterdam. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Nach der Auslosung nimmt eine DFB-Delegation um Jones zwei Tage lang mögliche Teamhotels und Trainingsmöglichkeiten unter die Lupe. Noch offen ist, ob der Rekord-Champion dieses Mal ein festes Teamquartier bezieht.

Deutschland, das sich mit acht Siegen aus acht Spielen (35:0 Tore) überaus souverän für die Endrunde qualifiziert hatte, hat das Turnier zuletzt sechsmal in Serie gewonnen. Das Endspiel 2013 gegen Norwegen entschied das DFB-Team mit 1:0 (0:0) für sich. - Die EM-Gruppen im Überblick:

Gruppe B: Deutschland, Schweden, Italien, Russland

Gruppe A: Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien

Gruppe C: Frankreich, Island, Österreich, Schweiz

Gruppe D: England, Schottland, Spanien, Portugal