DFB-Frauen im Oktober erstmals gegen Österreich

erschienen am 21.09.2016



Premiere gegen die Alpenrepublik: Die deutschen Fußballerinnen treten in ihrem nächsten Länderspiel am 22. Oktober in Regensburg (14.15 Uhr/ZDF) erstmals gegen Österreich an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Drei Tage später spielt der Olympiasieger in Aalen gegen EM-Gastgeber Niederlande. Das Länderspieljahr wird am 29. November in Chemnitz gegen Norwegen abgeschlossen.