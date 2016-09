DFB-Frauen mit perfekter EM-Qualifikation

16.09.2016

freiepresse.de

Fußball

(firo Sportphoto/SID-IMAGES)

DFB-Frauen: Keeperin Kämper fällt verletzt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden EM-Qualifikationspielen am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Moskau gegen Russland und am Dienstag (16.00 ... weiterlesen