DFB-Pokal: Bayern im Viertelfinale gegen Schalke - Dortmund nach Lotte

erschienen am 09.02.2017



Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München empfängt im Topspiel des Viertelfinals im DFB-Pokal den FC Schalke. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend durch Sänger Mark Forster und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz in der ARD.

In weiteren Begegnungen der Runde der besten Acht trifft Drittligist Sportfreunde Lotte auf Vizemeister Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt empfängt Zweitligist Arminia Bielefeld, der Hamburger SV bekommt es in einem Erstliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach zu tun.

Die Runde der besten Acht findet am 28. Februar und 1. März (Dienstag/Mittwoch) statt. Das Finale wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. - Die Spiele im Überblick:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund

Bayern München - Schalke 04

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach