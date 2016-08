DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf Augsburg

erschienen am 26.08.2016



In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum bayerischen Duell zwischen dem deutschen Meister und Cup-Verteidiger Bayern München und dem FC Augsburg. Der neue FCA-Trainer Dirk Schuster gastierte mit seinem Ex-Verein SV Darmstadt bereits im vergangenen Cup-Wettbewerb beim Rekordpokalsieger und verlor im Achtelfinale 0:1.

Vizemeister und DFB-Pokal-Finalist Borussia Dortmund spielt zuhause gegen Zweitligist Union Berlin. Zweitligist 1. FC Nürnberg trifft auf Schalke 04, diese beiden Klubs verbindet eine große Fanfreundschaft. Das ergab die Auslosung in der ARD am Freitagabend in der München durch DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.

Bremen-Bezwinger Sportfreunde Lotte trifft wie schon in der ersten Runde der vergangenen Saison auf Bayer Leverkusen und Dynamo Dresden, das in der ersten Runde Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig rausgeschmissen hat, darf sich auf Zweitliga-Konkurrent Arminia Bielefeld freuen. Astoria Waldorf, der einzige verbliebene Regionalligist, empfängt Darmstadt 98. Drittligist Hallescher FC spielt gegen den Hamburger SV.

Die Spiele der zweiten Pokalrunde finden am 25./26. Oktober statt.