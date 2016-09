DFB-Sportgericht hebt Sperre gegen Union-Profi SchÃ¶nheim auf

DFB-Sportgericht hebt Sperre gegen Union-Profi Schönheim auf

erschienen am 19.09.2016



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Sperre gegen Fabian Schönheim vom Zweitligisten Union Berlin aufgehoben. Dem Einspruch der Eisernen gegen die Gelb-Rote Karte des Abwehrspielers in der Begegnung am vergangenen Freitag gegen 1860 München wurde im Einzelrichterverfahren stattgegeben.

Grund für die Aufhebung der Sperre war die zu unrecht kassierte erste Gelbe Karte in der 24. Minute. Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen) hatte Schönheim wegen eines vermeintlich absichtlichen Handspiels verwarnt. Der Unparteiische hatte in einer Freistoß-Situation allerdings Schönheim mit dessem Mitspieler Collin Quaner verwechselt. Das hatte Heft gegenüber dem Sportgericht eingeräumt.