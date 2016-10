DFB-Team bei Futsal-Premiere 5:3-Sieger gegen England

erschienen am 30.10.2016



Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel in Hamburg gegen England überraschend mit 5:3 (2:2) gewonnen. Vor 2092 Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle konnten sich die Gastgeber in der zweiten Halbzeit entscheidend steigern. Beide Teams treffen am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) in der Hansestadt erneut aufeinander.