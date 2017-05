DFB-U17 im Halbfinale und für WM qualifiziert

erschienen am 13.05.2017



Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-Europameisterschaft in Kroatien das Halbfinale erreicht und das Ticket für die WM im Oktober in Indien gelöst. Die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewannen nach ihrer Rekord-Gruppenphase dank eines späten Treffers von Torjäger Jann-Fiete Arp auch das Viertelfinale gegen die Niederlande 2:1 (0:1).

Am Dienstag trifft Deutschland auf Vorjahresfinalist Spanien, der sich mit 3:1 (2:1) gegen Frankreich durchgesetzt hatte. Im zweiten Halbfinale spielt England gegen die Türkei.

Zakaria Aboukhlal (40.+1) brachte die Niederlande in Führung, doch Elias Abouchabaka (66./RB Leipzig) und Arp (79./Hamburger SV) mit seinem siebten Turniertreffer drehten die Partie zugunsten der DFB-Auswahl.

Die Vorrunde hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück makellos mit neun Punkten und 15:1 Toren beendet. Mehr Treffer gelangen keinem Team in einer U17-Vorrunde. Mit dem 7:0-Sieg zum Abschluss gegen Irland hatte Deutschland auch den höchsten U17-EM-Sieg eingestellt.