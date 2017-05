DFB-U17 mit Kantersieg und Rekord ins Viertelfinale

erschienen am 10.05.2017



Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-Europameisterschaft in Kroatien mit einem Rekord ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück deklassierte Irland im abschließenden Gruppenspiel mit 7:0 (3:0) und beendete die Vorrunde makellos mit neun Punkten und 15:1 Toren. Mehr Treffer gelangen keinem Team in einer U17-Vorrunde.

Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV glänzte mit einem Dreierpack (15./45./49.). Zudem trafen Elias Abouchabaka (8./RB Leipzig), Lee O'Connor (21., Eigentor), Noah Awuku (73./Holstein Kiel) und Eric Hottmann (76./VfB Stuttgart). Mit dem 7:0 stellten die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch den höchsten U17-EM-Sieg ein.

Als Gewinner der Gruppe C trifft Deutschland am Samstag auf den Zweiten der Gruppe D. Spitzenreiter ist dort nach zwei Spielen England mit sechs Punkten vor den Niederlanden (4), Norwegen (1) und der Ukraine (0).

In Kroatien geht es zudem um fünf Tickets für die U17-WM im Oktober in Indien.