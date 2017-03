DFB vergibt Lizenzen an 25 neue Fußball-Lehrer: Auch Atalan von Pokalschreck Lotte dabei

erschienen am 20.03.2017



Ismail Atalan von DFB-Pokalschreck Sportfreunde Lotte darf sich über die Fußballlehrer-Lizenz freuen. Gemeinsam mit 24 weiteren Absolventen des 63. Fußballlehrer-Lehrgangs an der Hennes-Weisweiler-Akademie wurde dem Trainer des Drittligisten am Montag bei einem Festakt in Gravenbruch die UEFA-Pro-Lizenz überreicht.

Als einzige Frau erhielt die Berlinerin Ailien Poese den begehrten Schein. Zu den erfolgreichen Absolventen gehörten zudem die Ex-Nationalspieler Heiko Gerber und Michael Hartmann sowie frühere Bundesligaprofis wie Christoph Dabrowski, André Hofschneider oder Timo Rost. Zu den Fachbereichen des Lehrgangs gehören Fußballlehre, Psychologie und Physiologie.

DFB-Ausbildungsleiter Frank Wormuth sagte: "Das Schöne an jedem Lehrgangsabschied ist, dass man weiß, dass man sich auf dem Fußballmarkt wiedersieht. Wir wünschen den neuen Fußballlehrern ein gutes Händchen auf ihrem weiteren Lebens- und Karriereweg."

Die Absolventen des 63. Fußball-Lehrer-Lehrgangs: Ismail Atalan, Volkan Bulut, Christoph Dabrowski, Damir Dugandzic, Ramon Gehrmann, Heiko Gerber, Patrick Glöckner, Andreas Golombek, Michael Hartmann, André Hofschneider, Tomasz Kaczmarek, Christian Kucharz, Marco Kurth, Stefan Leitl, Daniel Petrowsky, Ailien Poese, Timo Rost, Michael Schiele, Florian Schnorrenberg, Josef Steinberger, Filip Tapalovic, Alexander Ukrow, Volkan Uluc, Tim Walter, Torsten Ziegner.