DFB verhängt Geldstrafe gegen Preußen Münster

erschienen am 25.10.2016



Fußball-Drittligist Preußen Münster ist zu einer Geldstraße verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete vier Fälle unsportlichen Verhaltens der Münsteraner Anhänger und belegte das Gründungsmitglied der Bundesliga mit 5500 Euro Geldbuße. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Allein im September und Oktober hatte es in vier Drittligaspielen von Münster unsportliche Vorfälle gegeben. Darunter fiel ein Becherwurf in Richtung des Schiedsrichterteams am 17. September in der Partie gegen den 1. FC Magdeburg und drei weitere Fälle von Pyrotechnik.