DFL-Boss Seifert: Keine Pflichtspiele im Ausland

erschienen am 14.12.2016



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will trotz ihres immer größer werdenden Interesses an der Auslandsvermarktung keine Pflichtspiele außerhalb Deutschlands austragen. "Ich halte derzeit wenig davon, den Supercup im Ausland auszutragen, und wir beschäftigen uns auch nicht damit", sagte DFL-Boss Christian Seifert der Sport Bild: "Es sind auch keine regulären Ligaspiele im Ausland geplant."

Laut Seifert denkt die DFL auch nicht über "asienfreundliche Anstoßzeiten" - wie sie in der englischen Premiere League üblich sind - in der Bundesliga nach.

Neben den 1,19 Milliarden Euro, die der deutsche Profifußball ab der kommenden Saison pro Spielzeit aus der Vermarktung der nationalen TV erhält, erhofft sich die DFL zusätzlich rund 300 Millionen Euro pro Saison aus dem Ausland.