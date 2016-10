DHB-Pokal: Löwen folgen Kiel und Flensburg ins Viertelfinale

erschienen am 27.10.2016



Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht. Der dreimalige Cupfinalist setzte sich am Donnerstag mit 29:23 (15:11) beim Bundesliga-Aufsteiger HC Erlangen durch und folgte damit Rekordmeister THW Kiel und Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt in die Runde der letzten Acht um den Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB).

Weitere Bundesligisten im Viertelfinale sind MT Melsungen, HBW Balingen-Weilstetten, SC DJfK Leipzig und TSV Hannover-Burgdorf. Einziger verbliebener Zweitligist im Wettbewerb ist die TSG Ludwigshafen-Friesenheim.