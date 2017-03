DHfK stoppt Serie des Bergischen HC mit 26:24-Sieg

erschienen am 11.03.2017



Solingen (dpa) - Der SC DHfK Leipzig hat seine Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und den Lauf des abstiegsbedrohten Bergischen HC gestoppt. Die Mannschaft des designierten Bundestrainers Christian Prokop setzte sich am Samstag auswärts in einem allerdings hart umkämpften Spiel mit 26:24 (12:11) durch.

Damit holte der SC DHfK sieben Punkte von acht möglichen Zählern aus den vergangenen vier Partien. In der Tabelle festigten die Leipziger mit dem zwölften Saisonsieg den fünften Rang (26:20). Beste Werfer in der Partie in Solingen gegen den Tabellenvorletzten waren Christoph Steinert und Lucas Krzikalla mit jeweils sechs Treffern. Fünf Tore gelangen Marvin Sommer.