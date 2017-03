DSV-Adler beim Teamfliegen in Planica in Führung

erschienen am 25.03.2017



Die deutschen Skispringer um den neuen Rekordmann Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kämpfen um ihren ersten Sieg im einem Teamfliegen seit 17 Jahren. Die DSV-Adler liegen beim Mannschafts-Wettbewerb des Weltcup-Finales in Planica zur Halbzeit mit 745,8 Punkten knapp in Führung vor Norwegen (743,7) und Gastgeber Slowenien (732,0). Österreich um Weltrekordler Stefan Kraft (703,7) ist nur Fünfter.

Eisenbichler, der zuvor im Probedurchgang den deutschen Rekord um drei Meter auf 248,0 m gesteigert hatte, war im Wettkampf mit 227,0 m nur drittbester DSV-Starter. Karl Geiger (Oberstdorf) flog zur persönlichen Bestleistung von 243,5 m, der zweifache Vizeweltmeister Andreas Wellinger brachte das deutsche Quartett in der letzten Runde mit 231,5 m in Führung. Richard Freitag (Aue/216,5) fiel ein wenig ab.

Den bislang einzigen Mannschafts-Erfolg im Flug-Weltcup hatte ein Quartett um Sven Hannawald und Martin Schmitt am 18. März 2000 ebenfalls in Planica gefeiert.