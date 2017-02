DSV will in Lahti WM-Medaillen "in allen Disziplinen"

erschienen am 20.02.2017



Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit hohen Zielen, aber ohne konkrete Medaillenvorgabe in die am Mittwoch beginnende nordische Ski-WM in Lahti. "Wir sollten in der Lage sein, in allen Disziplinen Medaillen zu gewinnen", sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger über die Titelkämpfe im Skisprung, Langlauf und der nordischen Kombination. Am schwierigsten dürfte diese Aufgabe wohl für die Langläufer werden, die 2013 in Val di Fiemme und 2015 in Falun jeweils leer ausgegangen waren.

Die Titelkämpfe 2015 im schwedischen Falun mit fünfmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze dienen dem DSV als grobe Orientierung. "Die Vorzeichen für eine erfolgreiche WM in Lahti stehen nicht schlecht. Wir wissen allerdings, dass es vermutlich kaum möglich sein wird, die Ergebnisse der letzten Weltmeisterschaften zu toppen", sagte Orgeldinger.

Als Titelkandidaten gelten vor allem die Kombinierer um Eric Frenzel und Johannes Rydzek, aber auch die Skispringer mit Andreas Wellinger und Titelverteidigerin Carina Vogt.