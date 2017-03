DTB-Pokal: Gastgeber als Zweite ins Teamfinale

erschienen am 17.03.2017



Deutschlands Kunstturner haben sich beim DTB-Pokal in Stuttgart problemlos für das Finale der Team Challenge am Samstag qualifiziert. Angeführt von Routinier Marcel Nguyen aus Unterhaching kam das Quintett in der Vorrunde hinter Japan und vor der Schweiz auf den zweiten Platz.

Eine deutsche B-Riege belegte unter 16 Mannschaften Rang neun und verpasste damit den Sprung in die mit 7000 Euro dotierte Entscheidung.