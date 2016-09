DTB-PrÃ¤sident Klaus gratuliert Kerber: "GroÃŸartiger Triumph"

DTB-Präsident Klaus gratuliert Kerber: "Großartiger Triumph"

erschienen am 09.09.2016



DTB-Präsident Ulrich Klaus hat Angelique Kerber zur Führung in der Weltrangliste gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an Angelique, für die damit ein Traum in Erfüllung geht! Dieser fantastische Erfolg zeigt, was man mit Fleiß, Einsatz und einem unglaublichen Willen erreichen kann", sagte Klaus.

Der Boss des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sprach von einem "großartigen Erfolg für Angelique und natürlich auch für den deutschen Tennissport. Wir alle sind sehr stolz auf unsere neue Nummer eins der Welt."

Kerber hatte vom Halbfinal-Aus der bisherigen Branchenführerin Serena Williams (USA/Nr. 1) bei den US Open gegen die Tschechin Karolina Pliskova (2:6, 6:7) profitiert. Die Kielerin stellte danach in New York ihren Finaleinzug durch ein 6:4, 6:3 gegen Caroline Wozniacki aus Dänemark sicher.