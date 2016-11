DTM-Saison startet am ersten Mai-Wochenende

erschienen am 23.11.2016



Die neue DTM-Saison beginnt am ersten Mai-Wochenende traditionsgemäß auf dem Hockenheimring. Die 18 Piloten der Hersteller Audi, BMW und Mercedes bestreiten am 6. und 7. Mai auf dem Kurs in Baden-Württemberg die beiden ersten von insgesamt 18 Rennen. Zwei Wochen später geht es auf dem Lausitzring weiter (20./21.).

Termine und Austragungsorte für die sieben übrigen Stationen 2017 sind noch offen. Wie in den vergangenen beiden Jahren gehört in Hockenheim die Rallycross Weltmeisterschaft (WRX) zum Rahmenprogramm. Beim Motorsport Festival auf dem Lausitzring bestreiten die DTM und das ADAC GT Masters ein gemeinsames Rennwochenende.