DTM: Wittmann startet von der Pole - Auer zurÃ¼ckversetzt

DTM: Wittmann startet von der Pole - Auer zurückversetzt

erschienen am 10.09.2016



Im DTM-Meisterschaftskampf hat BMW-Pilot Marco Wittmann (Markt Erlbach) im Qualifying von der Rückversetzung des Mercedes-Fahrers Lucas Auer (Österreich) profitiert und startet von der Pole Position in das 13. Saisonrennen auf dem Nürburgring. Auer, der Bestzeit fuhr, hatte schon in Moskau seine dritte Verwarnung kassiert, wurde daher nun um fünf Positionen nach hinten gestuft und startet als Sechster. Wittmann hat nun beste Chancen, seine Führung in der Gesamtwertung auszubauen.

Sein Markenkollege Tom Blomqvist, der Platz sechs der Fahrerwertung belegt, geht von Platz zwei in das Rennen am Samstagnachmittag (14.59 Uhr/ARD). Robert Wickens, Wittmanns ärgster Verfolger im Kampf um den Gesamtsieg, musste dagegen einen Rückschlag hinnehmen: Der Mercedes-Pilot aus Kanada fuhr nur auf den 13. Rang. Die bestplatzierten Audi-Piloten waren der Brite Jamie Green auf Platz drei und der Italiener Edoardo Mortara auf Rang vier, die als Dritter und Vierter der Fahrerwertung ebenfalls noch gute Titelchancen haben.

Am Sonntag findet auf dem Eifelkurs auch der 14. Saisonlauf (15.13/ARD) statt, das Qualifying startet um 12.50 Uhr.