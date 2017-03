DTM: Zwei gleichwertige Läufe am Wochenende

erschienen am 30.03.2017



Volle Rennaktion für die DTM-Fans: In der Saison 2017 gehen beide Läufe der Tourenwagenserie über jeweils 55 Minuten plus eine Runde. Damit gibt es aufs Wochenende gesehen zehn Minuten zusätzlich im Vergleich zum Vorjahr. Zudem ist pro Rennen ein Boxenstopp vorgeschrieben. "Das neue Format fordert Teams und Fahrer stärker als bisher zu abwechslungsreichen Strategien und perfekter sportlicher Leistung", sagt ITR-Vorstand Florian Zitzlsperger.

Die DTM-Saison 2017 beginnt und endet traditionsgemäß in Hockenheim, dazwischen steuert die Serie wie schon in diesem Jahr viermal das Ausland an. Die 18 Piloten der Hersteller Audi, BMW und Mercedes bestreiten am 6. und 7. Mai in Hockenheim die beiden ersten von insgesamt 18 Rennen, an gleicher Stelle steigt das Finale am 14. und 15. Oktober.

Der DTM-Kalender 2017:

06./07. Mai Hockenheim

20./21. Mai Lausitzring

17./18. Juni Hungaroring (Ungarn)

01./02. Juli Norisring

22./23. Juli Moscow Raceway (Russland)

19./20. August Zandvoort (Niederlande)

09./10. September Nürburgring

23./24. September Spielberg (Österreich)

14./15. Oktober Hockenheim