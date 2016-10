DTTB-Asse in EM-Qualifikationen ohne Ausfall - ein Mixed-Duo im Achtelfinale

erschienen am 19.10.2016



Die deutschen Tischtennis-Asse haben bei der EM in Budapest die Qualifikationen für die Einzel ohne Niederlagen und Ausfälle überstanden. Die schon als Gruppensieger feststehenden Bergneustädter Steffen Mengel und Benedikt Duda feierten auch in ihren dritten und letzten Ausscheidungsspielen Siege und erreichten damit ungeschlagen die erste Hauptrunde mit 64 Spielern am Donnerstag.

Im Mixed schied Duda derweil gemeinsam mit der früheren Doppel-Europameisterin Sabine Winter (Kolbermoor) in der Hauptrunde durch ein 0:3 gegen das schwedische Duo Mattias Karlsson/Matilda Eckholm aus. Das zweite Paar des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit Mengel und der deutschen Ex-Meisterin Kristin Silbereisen (Kolbermoor) zog nach einem 3:0 gegen Denislaw Kodjabaschew/Maria Jowkowa (Bulgarien) ins Achtelfinale ein.