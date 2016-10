DTTB-Damen mit bester EM-Einzelquote seit 2000

erschienen am 21.10.2016



Durch den Achtelfinal-Einzug aller fünf Spielerinnen hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bei der EM in Budapest seine beste Erfolgsquote im Damen-Einzel seit 16 Jahren verbucht. Überraschungssiegerin Kristin Silbereisen (Kolbermoor) sowie Turnierfavoritin Han Ying (Tarnobrzeg), die ehemalige Weltcup-Dritte Petrissa Solja, die frühere EM-Zweite Shan Xiaona (beide Berlin) und Ex-Doppeleuropameisterin Sabine Winter (Kolbermoor) spielen am Samstag in der Runde der besten 16 um einen Platz im Viertelfinale.

Für den DTTB bedeuteten die Erfolge des Quintetts das beste EM-Zwischenergebnis im Damen-Einzel seit 2000. Beim damaligen Heimspiel in Bremen hatten ebenfalls fünf DTTB-Spielerinnen das Achtelfinale erreicht. Im Vorjahr bei den Titelkämpfen in Jekaterinburg standen vier deutsche Spielerinnen unter den besten 16.

Für das stärkste Ergebnis einer DTTB-Spielerin in der zweiten Runde hatte Silbereisen gesorgt. Die 31-Jährige warf überraschend die über 40 Positionen höher eingestufte Top-25-Spielerin und Ex-Europameisterin Liu Jia (Österreich) mit 4:1 aus dem Turnier.