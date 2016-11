Däne Andersen neuer Segel-Weltpräsident

erschienen am 13.11.2016



Der Däne Kim Andersen ist beim Jahreskongress des Segel-Weltverbandes World Sailing zum neuen Präsidenten gekürt worden. Der Skandinavier setzte sich in einer Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Carlo Croce aus Italien durch. In der ersten Abstimmungsrunde war der kanadische Ex-Präsident Paul Henderson ausgeschieden.