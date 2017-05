Dänemark: Van der Vaart steht in der Kritik

erschienen am 02.05.2017



Der ehemalige Hamburger Bundesliga-Star Rafael van der Vaart ist in seiner neuen fußballerischen Wahlheimat Dänemark in die Kritik geraten. Claus Steinlein, Sportdirektor bei Van der Vaarts Klub FC Midtjylland, sagte der Zeitung Ekstra Bladet: "Es ist offensichtlich, dass beide, Rafa und Midtjylland, sich mehr erhofft hatten. Wir sind ein Risiko eingegangen, als wir ihn geholt haben, seine Fitness reichte nicht für mehr. Wie es im Moment aussieht, haben wir nicht genug für unser Geld bekommen."

Der einstige HSV-Kapitän van der Vaart, der laut Ekstra Bladet in Midtjylland rund eine Million Euro pro Jahr verdient, kam in der laufenden Saison in der dänischen Superliga nur zwölfmal zum Einsatz, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.

Im jüngsten Ligaspiel gegen den FC Nordsjaelland (3:1) musste der 34-jährige Niederländer volle 90 Minuten lang auf der Ersatzbank hocken. Van der Vaart war im vergangenen Sommer ablösefrei vom spanischen Erstligisten Real Betis nach Dänemark gewechselt, wo seine Lebensgefährtin, die niederländische Handball-Nationalspielerin Estevana Polman, beim Handball-Klub Team Esbjerg unter Vertrag steht. Van der Vaarts Kontrakt in Midtjylland läuft noch bis Mitte 2018.