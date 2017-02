Dahlmeier holt drittes Gold und geht K.o.

Die 23-jährige Bayerin avanciert zum Star der Biathlon-WM in Hochfilzen. Nach dem grandiosen Sieg im Einzel sorgte sie jedoch für einen Schreckmoment.

Von Thomas Treptow

erschienen am 16.02.2017



Hochfilzen. Erst streckte Laura Dahlmeier lächelnd drei Finger für dreimal Gold in die Höhe und löste Begeisterungsstürme auf der Tribüne aus. Dann verschwand sie in der "Leader-Box" für die Sieger, klappte zusammen, hyperventilierte und musste minutenlang ärztlich behandelt werden. "Ich hatte Probleme mit dem Blutdruck", erklärte sie später. Die harten 15 Kilometer unter der brennenden Tiroler Wintersonne forderten auch von der dreifachen Biathlon-Weltmeisterin von Hochfilzen ihren Tribut. Glücklicherweise gab die 23-Jährige aber nach einer guten halben Stunde Entwarnung: "Ich bin sehr kaputt, sehr k.o., aber es geht mir schon wieder einigermaßen", sagte die noch leicht blasse Skijägerin und scherzte: "Es waren Temperaturen wie im Sommer, aber ich bin Wintersportlerin."

Bei 11 Grad Celsius war der Bayerin beim ersten Liegendschießen ein Fehler unterlaufen, der sie etwas unter Zugzwang setzte. "Danach habe ich genau gewusst, dass ich ab jetzt null schießen und auf der Strecke Vollgas geben muss", erklärte Laura Dahlmeier. Prompt setzte sie ihr ambitioniertes Vorhaben in die Tat um. Nur Sprintweltmeisterin Gabriela Koukalova, die ebenfalls beim ersten Schießen einmal patzte, konnte richtig gegenhalten. Am Ende des Rennens, in dem Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz als Siebente und Achte überzeugten, lag die Tschechin dennoch knapp 25 Sekunden hinter Laura Dahlmeier. "Was soll ich sagen, ich hatte keine Chance", wirkte Koukalova ein bisschen ratlos.

Nicht ratlos, aber ein wenig überwältigt wirkte im ersten Augenblick Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig. "Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden", sagte der Thüringer über den Star dieser WM und lobte zum wiederholten Mal Dahlmeiers "überragende Laufform" und ihre "Abgebrühtheit" am Schießstand.

In das allgemeine Lob hatte während des Rennens schon Magdalena Neuner eingestimmt. Die inzwischen zweifache Mutter nahm ihre bayerische Landsfrau am Mittwoch im Pillerseetal höchstpersönlich in Augenschein und freute sich mit ihr. Daran ändert auch nichts, dass Neuners Titelrekord wackelt. 2011 bei den Weltmeisterschaften in Chanty- Mansijsk hatte sie dreimal Gold und zweimal Silber gewonnen. Auf Laura Dahlmeiers Hochfilzen-Konto liegen drei Gold- und eine Silbermedaille. "Ich würde ihr wünschen, dass sie den Rekord bricht. Aber solche Vergleiche sollte man gar nicht anstellen", meinte Magdalena Neuner, die in ihrer Karriere insgesamt zwölf WM-Titel hamsterte. Drei davon holte sie 2007 als 20-Jährige in Antholz, wovon auch der Dokumentarfilm "Mit den Waffen einer Frau" handelt.

Laura Dahlmeier kennt den Streifen genau. "Unfassbar, dass ich jetzt hier auch mit drei Goldmedaillen sitze", sagte die nunmehr fünffache Weltmeisterin, die folgendes Lebensmotto hat: "Scheiß da nix, dann feid da nix", lautet es auf bayrisch. Das heißt so viel wie: "Mach dir keine Gedanken, dann passiert dir auch nichts." Ganz so locker- flockig, wie sich das anhört, geht es aber nicht immer.