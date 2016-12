Dallas Cowboys als erstes NFL-Team in den Play-offs

erschienen am 05.12.2016



Die Dallas Cowboys um Rookie-Quarterback Dak Prescott haben sich als erstes Team für die Play-offs der US-Football-Liga NFL qualifiziert. Der fünfmalige Super-Bowl-Gewinner profitierte am Sonntag von der 23:31-Niederlage der Washington Redskins bei den Arizona Cardinals. Dallas weist als Spitzenreiter der NFC East eine Bilanz von 11:1 Siegen aus. Die Play-offs beginnen am 7. Januar.

Die Cowboys hatten am Donnerstag 17:15 bei den Minnesota Vikings gewonnen. Dies war der elfte Sieg nacheinander für die Texaner, die damit ihren Vereinsrekord ausbauten. Dallas hatte lediglich das erste Spiel der Hauptrunde verloren.