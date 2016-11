Dallas kassiert ohne Nowitzki nächste Pleite

erschienen am 10.11.2016



Ohne den verletzten Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks die nächste bittere Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kassiert. Bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry war Dallas beim 95:116 chancenlos. Für den Meister von 2011 war es die sechste Niederlage im achten Spiel. Nowitzki (38) pausiert derzeit wegen Schmerzen an der Achillessehne.

Bester Werfer der Mavericks war Ex-Warrior Harrison Barnes (25 Punkte). Bei Golden State glänzte neben Curry (24 Zähler) vor allem Kevin Durant, der auf 28 Punkte kam.

Dennis Schröder feierte derweil mit seinen Atlanta Hawks einen 115:107-Erfolg gegen die Chicago Bull, bei denen Paul Zipser erneut nicht zum Einsatz kam. Schröder kam in knapp über einer halben Stunde Spielzeit auf 13 Punkte und legte drei Körbe vor. Der Braunschweiger traf dabei allerdings nur schwache fünf seiner insgesamt 19 Versuche aus dem Feld.