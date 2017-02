Dank Greiss und Seidenberg: New York auf Play-off-Kurs - Rieder verliert mit Arizona

erschienen am 24.02.2017



Die New York Islanders mit den deutschen Nationalspielern Thomas Greiss und Dennis Seidenberg haben mit dem dritten Sieg in Folge die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ins Visier genommen. Die Islanders gewannen in der Nacht zu Freitag beim 24-maligen Stanley-Cup-Sieger Montreal Canadiens mit 3:0.

Durch den Erfolg hat New York mit nunmehr 68 Punkten die besten Karten im Kampf um die letzte Wild Card für die K.o.-Spiele im Osten. Keeper Greiss präsentierte sich mit 24 gehaltenen Schüssen erneut in Topform, und auch Verteidiger Seidenberg gehörte mit einer Eiszeit von 21:25 Minuten zu den Stützen seines Teams.

Weniger gut lief es für Nationalspieler Tobias Rieder mit den Arizona Coyotes. Der Stürmer verbuchte zwar seinen zwölften Assist in der laufenden Saison, die 3:6-Niederlage bei den Chicago Blackhawks konnte er aber nicht verhindern.