Dank Rambo: Wichtiger Sieg für Aufsteiger GWD Minden

erschienen am 09.12.2016



Aufsteiger TSV GWD Minden hat am 15. Spieltag der Handball-Bundesliga nach zuletzt drei Niederlagen einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Frank Carstens setzte sich in einer spannenden Partie vor 2800 Zuschauern gegen Altmeister VfL Gummersbach mit 26:23 (10:12) durch und verschaffte sich damit im Abstiegskampf etwas Luft.

Mit drei Treffern in den letzten Minuten war Christoffer Rambo der Matchwinner der Mindener. Der Rückraumspieler war mit insgesamt acht Toren auch bester Werfer der Gastgeber. Dem VfL dagegen nutzten auch zwölf Tore von Europameister Julius Kühn nichts, die Oberbergischen warten damit bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg.