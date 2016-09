Darmstadt in Dortmund ohne KapitÃ¤n Sulu

Darmstadt in Dortmund ohne Kapitän Sulu

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund kurzfristig auf seinen Kapitän Aytac Sulu verzichten. Der Abwehrchef stand in der Startelf, musste aber offensichtlich das Aufwärmen abbrechen. Für ihn spielt in der defensiven Fünferkette Leron Guwara.