Darmstadt leiht Stürmer Bezjak nach Kroatien aus

erschienen am 14.02.2017



Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 leiht Stürmer Roman Bezjak (27) bis zum Saisonende an den kroatischen Erstliga-Spitzenreiter HNK Rijeka aus. Das teilten die Lilien am Dienstag mit. "Für Roman ist es wichtig, dass er regelmäßig spielt. Er soll sich bei seinem alten Verein Selbstvertrauen holen, um dann im Sommer hier wieder anzugreifen", sagte Trainer Torsten Frings. Bezjak stand in der Hinrunde elfmal (0 Tore) für Darmstadt auf dem Platz.