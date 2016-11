Darmstadt ohne Bezjak gegen Ingolstadt

erschienen am 17.11.2016



Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss im Spiel gegen den FC Ingolstadt auf den angeschlagenen Stürmer Roman Bezjak verzichten. "Wir hätten es probieren können, aber es ist vernünftiger, wenn er nicht dabei ist", sagte Trainer Norbert Meier am Donnerstag. Auch für Jan Rosenthal komme ein Einsatz am Samstag (15.30/Sky) zu früh.

Die Vorbereitung auf die Partie gegen den FCI sei nach dem Trainerwechsel in Ingolstadt "nicht ganz einfach", sagte Meier: "Es ist mittlerweile das dritte Spiel gegen einen Verein, der den Trainer gewechselt hat." In Darmstadt feiert Maik Walpurgis sein Debüt als Bundesliga-Coach.

"Es ist kein Spiel, das die Saison entscheiden wird", sagte Meier: "Aber es wird ein richtungsweisendes Spiel. Wir wollen den Vorsprung vor Ingolstadt halten oder sogar ausbauen. Dafür müssen wir eine gute Leistung zeigen."