Darts-Star van Gerwen weiter in WM-Form

erschienen am 30.10.2016



Eineinhalb Monate vor Beginn der Darts-WM in London (15. Dezember bis 2. Januar) präsentiert sich der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen weiter in ausgezeichneter Verfassung. Der 27-Jährige setzte sich im Finale der European Darts Championship im belgischen Hasselt gegen den Österreicher Mensur Suljovic deutlich mit 11:1 nach Legs durch und feierte seinen sechsten Erfolg bei einem großen Turnier in diesem Jahr.

Bereits in den beiden vorangegangenen Auflagen hatte van Gerwen den Titel der sogenannten Europameisterschaft des Verbandes PDC geholt. Kontrahent Suljovic, der als erster deutschsprachiger Profi in das Finale eines Majorturniers eingezogen war, hatte zuvor unter anderem den 16-maligen Weltmeister Phil Taylor aus England mit 10:3 aus dem Weg geräumt.

Einen Achtungserfolg feierte Max Hopp aus Idstein. Der noch amtierende Junioren-Weltmeister überstand nach einer bislang enttäuschenden Saison die erste Runde gegen den Niederländer Benito van de Pas (6:4) und musste sich erst im Achtelfinale dem Engländer James Wade mit 3:10 beugen.